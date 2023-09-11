Стало відомо, що Юрген Клопп відповість на пропозицію очолити збірну Німеччини.

Юрген Клопп відмовиться від роботи в збірній Німеччини, якщо отримає таку пропозицію. Про це інформує Daily Mail.

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Повідомляється, що наставник Ліверпуля має намір поважати свій контракт із клубом, який діє до літа 2026 року. При цьому Клопп не відкидає варіант, за якого може очолити збірну Німеччини в майбутньому.

Нагадаємо, що після серії провальних матчів Німецький футбольний союз звільнив Гансі Фліка з посади головного тренера "манншафт". Тимчасовим наставником національної збірної Німеччини став Руді Феллер.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на посаду головного тренера збірної Німеччини є Юліан Нагельсманн.

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