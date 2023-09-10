"Манншафт" продовжує готуватись до домашнього Євро-2024, провівши товариський поєдинок з Японією. Звіт про поєдинок дивіться на "Футбол 24".

Товариський матч

Німеччина – Японія – 1:4

Голи: Сане, 19 – Іто, 11, Уеда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2

Німеччина у черговому товариському поєдинку зазнала невдачі – тепер Бундестім поступилась Японії. Вже на 11-ій хвилині Іто вивів "самураїв" вперед, замкнувши передачу Сугавари з правого флангу. Німці відповіли класним голом Сане, який завершив класну комбінацію.

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Японці швидко знову вийшли вперед – Уеда підставив ногу під напівудар Іто, дезорієнтувавши тер Штегена. Після перерви замість Джюні Іто на поле вийшов Такефуса Кубо, який під кінець гри зробив рахунок розгромним. Зірка Ла Ліги на 90 та 90+2 хвилинах асистував Асано та Танаці, остаточно осоромивши Німеччину.

Goal by Ito



Germany 0 : 1 Japanpic.twitter.com/ttGIaC7Ers — FootballOnly (@FootballOnlyHUB) September 9, 2023

Goal by Leroy Sane



Germany 1 : 1 Japanpic.twitter.com/5idvHJGoia — FootballOnly (@FootballOnlyHUB) September 9, 2023

Goal by Ueda



Germany 1 : 2 Japanpic.twitter.com/fnr3TN5aNo — FootballOnly (@FootballOnlyHUB) September 9, 2023

| GOAL: Takuma Asano makes it THREE!



Germany 1-3 Japanpic.twitter.com/mDHSmJIjUw — CentreGoals. (@centregoals) September 9, 2023