Юрген Клопп откажется от работы в сборной Германии, если получит подобное предложение. Об этом информирует Daily Mail.

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Сообщается, что наставник Ливерпуля намерен уважать свой контракт с клубом, который действует до лета 2026 года. При этом Клопп не исключает вариант, при котором может возглавить сборную Германии в будущем.

Напомним, что после серии провальных матчей Немецкий футбольный союз уволил Ханси Флика с поста главного тренера "манншафт". Временным наставником национальной сборной Германии стал Руди Феллер.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера сборной Германии является Юлиан Нагельсманн.

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