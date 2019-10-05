Клопп відреагував на драматичну перемогу над Лестером

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Лестером (2:1) у матчі 8 туру АПЛ.

"Це був суперматч. Ми накрутили темп. Був дуже важливий футбол, в який ми грали. Гол Лестера дійсно нас зупинив, але потім ми прагнули йти вперед.

Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Пенальті був очевидний. Ми знали, що це станеться, ми знали, що битимемось за перемогу – і ми це зробили. Без удачі ми би не виграли стільки поєдинків, скільки нам вдалось виграти. Протягом 90 хвилин ми заслуговували 3 очки. Мілнер впорався з нервами, і це було чудово", – цитує Клоппа BBC Sport.

Ліверпуль на останніх секундах матчу переграв Лестер з рахунком 2:1 і продовжує йти по дистанції без втрат очок.

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