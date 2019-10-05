toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - МАРІУПОЛЬ ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД

Клопп відреагував на драматичну перемогу над Лестером

22:06 491 Читать на русском
Клопп відреагував на драматичну перемогу над Лестером
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Лестером (2:1) у матчі 8 туру АПЛ.

40’ Садьйо Мане
90+3’ Джеймс Мілнер
 
Джеймс Меддісон 80’
40’ Садьйо Мане
80’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймс Мілнер

"Це був суперматч. Ми накрутили темп. Був дуже важливий футбол, в який ми грали. Гол Лестера дійсно нас зупинив, але потім ми прагнули йти вперед.

Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Пенальті був очевидний. Ми знали, що це станеться, ми знали, що битимемось за перемогу – і ми це зробили. Без удачі ми би не виграли стільки поєдинків, скільки нам вдалось виграти. Протягом 90 хвилин ми заслуговували 3 очки. Мілнер впорався з нервами, і це було чудово", – цитує Клоппа BBC Sport.

Ліверпуль на останніх секундах матчу переграв Лестер з рахунком 2:1 і продовжує йти по дистанції без втрат очок.

Ліверпуль вирвав перемогу над Лестером, Брайтон принизив Тоттенхем, Астон Вілла знищила Норвіч: 8-й тур АПЛ, субота

blog_ava
Шевченко колись відповів журналістам своєю роботою, а Хацкевич так не зможе, – гучна заява представника Динамо
12:46
3482
Теги
Англія Ліверпуль - Лестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Лестер Сіті Лестер Сіті Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
39
хв
Фіорентина
13:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук