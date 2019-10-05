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Клопп отреагировал на драматическую победу над Лестером

22:06 23 Читати українською
Клопп отреагировал на драматическую победу над Лестером
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Лестером (2:1) в матче 8 тура АПЛ.

40’ Садио Мане
90+3’ Джеймс Милнер
 
Джеймс Мэддисон 80’
40’ Садио Мане
80’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джеймс Милнер

"Это был суперматч. Мы накрутили темп. Был очень важен футбол, в который мы играли. Гол Лестера действительно нас остановил, но потом мы стремились идти вперед.

Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

Пенальти был очевиден. Мы знали, что это произойдет, мы знали, что будем биться за победу – и мы это сделали. Без удачи мы бы не выиграли столько поединков, сколько нам удалось выиграть. В течение 90 минут мы заслуживали 3 очка. Милнер справился с нервами, и это было прекрасно", – цитирует Клоппа BBC Sport.

Ливерпуль на последних секундах матча переиграл Лестер со счетом 2:1 и продолжает идти по дистанции без потерь очков

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