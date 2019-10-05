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Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

21:40 833 Читать на русском
Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1
Вирішальний пенальті Мілнера / ФК Ліверпуль

У матчі 8 туру АПЛ Ліверпуль вдома на останніх секундах переграв Лестер. Дивіться відео голів та огляд матчу.

40’ Садьйо Мане
90+3’ Джеймс Мілнер
 
Джеймс Меддісон 80’
40’ Садьйо Мане
80’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймс Мілнер

Ліверпуль у матчі 8 туру АПЛ вдома приймав Лестер, який перебуває в зоні Ліги чемпіонів. Під кінець першого тайму Садьйо Мане вискочив сам на сам із Шмайхелем і відкрив рахунок у зустрічі. Проте, уся драма була попереду.

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На 80-й хвилині Меддісон вдало завершив комбінацію, але на 90+5 господарі заробили пенальті, який реалізував Джеймс Мілнер.

Мерсисайдці продовжують йти по турнірній дистанції без жодної втрати очок.

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Англія Ліверпуль - Лестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Лестер Сіті Лестер Сіті Відеоновини
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