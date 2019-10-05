Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Англія — 21:26 1749
-
Вест Хем драматично поступився Крістал Пелас – Ярмоленко віддав передгольовий пас, а партнери без нього втратили нічию
-
Десна на останніх хвилинах дотисла Олімпік і вийшла на другу сходинку турнірної таблиці УПЛУкраїна — 19:01 634
-
Реал яскраво перестріляв Гранаду в матчі лідерів Прімери – дебютний гол Азара, шедевр Модріча, геніальний БенземаІспанія — 18:58 2717
-
Вест Хем – Крістал Пелас: Ярмоленко знову виходить у старті "молотобійців" – онлайн-трансляція матчуАнглія — 18:38 2556
-
Бурда переніс операцію – лікар Динамо назвав термін реабілітації захисникаУкраїна — 16:31 1885