Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

У матчі 8 туру АПЛ Ліверпуль вдома на останніх секундах переграв Лестер. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліверпуль у матчі 8 туру АПЛ вдома приймав Лестер, який перебуває в зоні Ліги чемпіонів. Під кінець першого тайму Садьйо Мане вискочив сам на сам із Шмайхелем і відкрив рахунок у зустрічі. Проте, уся драма була попереду.

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На 80-й хвилині Меддісон вдало завершив комбінацію, але на 90+5 господарі заробили пенальті, який реалізував Джеймс Мілнер.

Мерсисайдці продовжують йти по турнірній дистанції без жодної втрати очок.