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Брайтон сенсаційно принизив Тоттенхем: 8-й тур АПЛ, матчі суботи

16:32 155 Читать на русском
Брайтон сенсаційно принизив Тоттенхем: 8-й тур АПЛ, матчі суботи
Брайтон – Тоттенхем – 3:0 / фото твіттер ФК Брайтон

В рамках 8-го туру чемпіонату Англії Брайтон удома несподівано розгромив Тоттенхем. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 8-й тур

Брайтон – Тоттенхем – 3:0

Голи: Мопей, 3, Коннолі, 32, 65

Бернлі – Евертон – початок матчу о 17:00

Уотфорд – Шеффілд – початок матчу о 17:00

Ліверпуль – Лестер – початок матчу о 17:00

Норвіч – Астон Вілла – початок матчу о 17:00

Матч для підопічних Маурісіо Почеттіно почався вкрай невдало. Уже на 3-й хвилині жахлива помилка Льоріса після подачі з флангу коштувала гостям пропущеного гола, а сам голкіпер, невдало приземлившись на спину, отримав травму. Здавалось, це не мало б сильно похитнути Тоттенхем, однак на 32-й Брайтон підкинув дрів у вогонь й подвоїв рахунок у матчі – цього разу Коннолі замикав подачу з флангу й з другої спроби переграв Гаццаніґу, який не зміг зафіксувати м'яч та відбив прямо перед собою.

Як не дивно, але перевага у рахунку відповідала реальній ситуації на полі – Брайтон завдавав більше ударів й мав приблизно однаковий відсоток у володінні м'ячем з Тоттенхемом, тож по перерві господарі й геть довели справу до розгрому – Коннолі змістився з лівого флангу у центр та пробив точно у кут; 3:0! Гості до фінального свистка так і не зуміли нічим відповісти – заслужена перемога Брайтона у підсумку.

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