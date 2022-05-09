"Боротьба за чемпіонство досі триває, це очевидно. У нас обох залишилося по три матчі, і мене непокоїть, як нам виграти наші поєдинки. Ми не повинні додавати собі очки, перш ніж грати. Але чому ми маємо перестати вірити?

Гвардіола: У цій країні Ліверпуль підтримує кожен – медіа та й взагалі всі

У цій кімнаті багато хто хоче, щоб Ліверпуль виграв чемпіонат, але навіть тут це лише 50%. На нас, менеджерів, сильно впливають матчі, ситуації після гри. Те, що я сказав після зустрічі з Тоттенхемом… Мені не хотілося б це повторювати... Така моя думка зараз.

Я не знаю, як Пеп почувається після того, як його вибили з Ліги чемпіонів. Звичайно, Ліверпуль дістався фіналу. Ми грали з Вільяреалом, вони – з Реалом. Я гадки не маю, чи підтримує нас уся країна. Можливо, Гвардіола знає більше за мене", – цитує Клопа LiverpoolEcho.

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