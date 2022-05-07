Центральною подією 35-го туру АПЛ, безумовно, стала битва на Енфілді, де Ліверпуль приймав Тоттенхем. Поєдинок мав надзвичайно важливе значення для обох команд – мерсисайдці відставали від Манчестер Сіті на одне очко, а лондонцям до четвертої позиції, на якій розташувався Арсенал, не вистачало двох. Навіть нічия у таких умовах могла занадто дорого коштувати.

Тим не менш, Антоніо Конте не відійшов від звичної тактики – італієць виставив щільний "автобус" у надії втягнути "червоних" на свою третину поля й спіймати їх на контратаці. Ініціативу залишили Ліверпулю. Ця тактика працювала відносно надійно – мерсисайдці тримали ініціативу, однак пройти оборону "шпор" їм не вдавалося. З іншого боку, господарі надзвичайно швидко й високо повертали м'яч після втрат, вмикаючи дуже інтенсивний пресинг, тож з контрвипадами у лондонців не клеїлось.

За такого футболу моментів виникало мінімум. У підопічних Юргена Клоппа з 11 ударів до перерви 6 було заблоковано, а перший реальний шанс відкрити рахунок стався аж на 28-й хвилині – та й той став можливим завдяки Сессеньону. Раян у спробі вибити діагональ зрізав м'яч під дальню стійку власних воріт, однак Льоріс у красивому стрибку парирував. На 39-й же Ван Дейк замкнув подачу з кутового, влучивши у поперечку, а прямо перед перервою Діас обігрався з Мане у стіночку й потужно пробив метрів з 20-ти в правий нижній кут – Льоріс знову виручив!

Тоттенхем відповів на цей епізод шикарною контратакою, в якій Сон протягнув м'яч на чужу третину поля, зібрав на собі захисників і викотив м'яч під удар Хьойб'єргу. Хавбек вистрілив із середньої дистанції, але влучив у ліву штангу! Крім того, на початку зустрічі пригадується небезпечний простріл, який Аліссон вибив на Бентанкура – Родріго щільно бив у лівий нижній, однак голкіпер спіймав сферу. От і вся гострота у першому таймі.

На початку другого Ліверпуль серйозно притиснув лондонців, але команді критично не вистачало останнього пасу. Жодного моменту створити не вдалося, а на 56-й хвилині Тоттенхем ще й спіймав господарів у контратаці. І не просто спіймав, а ефектно відкрив рахунок! Кейн прийняв передачу від Кулусевскі, протягнув м'яч через центр і запустив пас на лівий край штрафного, куди влетів Сессеньон – Раян же одразу прострілив на 11 метрів під вривання Сону. Кореєць, скориставшись розвалом оборони мерсисайдців, спокійно вивів Тотнем уперед. 0:1!

Господарі пішли відігруватись, але проблеми з розвалом "автобуса" лондонців нікуди не зникли. В надії освіжити гру Юрген Клопп зняв Робертсона й Мане, кинувши у бій Цімікаса та Жоту – втім, і їхні зусилля в середині другого тайму не приносили моментів. Пригадати можна тільки подачу Цімікаса на 67-й хвилині, яку Діас замкнув ударом головою над воротами, а також заблокований постріл Салаха з лінії штрафного на 73-й. Девіс накрив його в останню мить.

Проблемою Тоттенхема в цей період стала відсутність контргри. "Шпори" намагалися не притискатись і розбігатись через фланги за першої ж нагоди, от тільки таких нагод практично не виникало – пресинг "червоних" був занадто якісним. В такому режимі гри сподіватись можна було тільки на оборону. Втім, саме вона й підвела досить прикрим чином – на 74-й хвилині Діас вистрілив метрів з 24-х, а м'яч рикошетом від Бентанкура залетів точнісінько у лівий нижній кут. 1:1!

На жаль, цей гол не змінив змісту зустрічі. Мерсисайдці в останні 20 хвилин довго кружляв на третині поля північних лондонців, завантажували кроси в карний майданчик і швидко повертали м'яч після втрат, однак не створював гостроти. Взагалі. Тоттенхем же впевнено оборонявся всією командою, але не міг нормально вийти в контратаку. Команди нівелювали переваги один одного.

Останню спробу вирвати перемогу в матчі змарнував Салах, який отримав м'яч перед штрафним і закрутив його в дальню дев'ятку. Сфера пролетіла над нею. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Ліверпуль очолив турнірну таблиці як мінімум на добу, набравши 83 очки й ппотіснивши Манчестер Сіті на другу позицію завдяки кращій різниці голів (але "містяни" свій матч зіграють завтра). Тоттенхем же не зміг повернутись у топ-4, із 62 заліковими балами залишившись п'ятим. До Арсенала "шпорам" не вистачає одного очка. Безумовно, ця нічия – на користь "містянам" та "канонірам".

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