Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола після розгрому Ньюкасла (5:0) у 35-му турі АПЛ висловився про боротьбу за чемпіонство з Ліверпулем.

"Кожен у цій країні підтримує Ліверпуль, медіа та й взагалі всі. Звісно, клуб має неймовірну історію у Європі. Але не в АПЛ, де вони виграли лише раз за 30 років.

Результативний пас Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Ньюкасл – 5:0

Та ситуація для нас незмінна. Нам треба набрати 9 очок, можливо 6. Все залежить від наступних двох ігор. Зараз для нас вже середа (буде зустріч із Вулверхемптоном – прим.), справжній фінал. Спробуємо виграти. Наша доля у наших руках, треба думати про себе. Один пункт, три... нічого не зміниться.

Ліверпуль зараз перебуває поряд із Манчестер Юнайтед і найбільш важливими командами в історії з точки зору титулів, історії, спадщини, драм", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, перемога над Ньюкаслом повернула Манчестер Сіті на першу сходинку АПЛ. За 3 тури до кінця чемпіонату підопічні Хосепа Гвардіоли випереджають Ліверпуль, який втратив очки з Тоттенхемом, на 3 залікові пункти.

Манчестер Сіті познущався з Ньюкасла – Зінченко відзначився асистом і допоміг "містянам" відірватися від Ліверпуля