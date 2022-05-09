"Борьба за чемпионство до сих пор продолжается, это очевидно. У нас обоих осталось по три матча, и меня беспокоит, как нам выиграть наши поединки. Мы не должны добавлять себе очки, прежде чем сыграем. Но почему мы должны перестать верить?

Гвардиола: В этой стране Ливерпуль поддерживает каждый – медиа и вообще все

В этой комнате многие хотят, чтобы Ливерпуль выиграл чемпионат, но даже здесь это всего 50%. На нас, менеджеров, сильно влияют матчи, ситуации после игры. То, что я сказал после встречи с Тоттенхэмом... Мне не хотелось бы это повторять... Таково мое мнение сейчас.

Я не знаю, как Пеп чувствует себя после того, как его выбили из Лиги чемпионов. Конечно, Ливерпуль добрался до финала. Мы играли с Вильярреалом, они – с Реалом. Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. Возможно, Гвардиола знает больше меня", – цитирует Клопа LiverpoolEcho.

Ливерпуль расписал ничью с Тоттенхэмом, рискуя упустить шансы на золото АПЛ – Арсенал и Ман Сити могут уйти в отрыв