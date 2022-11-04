"Я ненавиджу цю тему! Ці проблеми були настільки очевидними, і ніхто не згадав про це жодного разу за три-чотири тижні до чемпіонату світу. А тепер раптом гравці зазнають травм, і ви кажете: "Він не може грати на чемпіонаті світу, нічого собі!".

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Це абсолютно не нова ситуація, коли гравці отримують травми наприкінці сезону та пропускають чемпіонат світу. Після довгого сезону це відбувається всюди у світі. Але тепер, коли чемпіонат світу починається за тиждень після останньої гри ліг, це ще більший ризик. Безумство.

Нікому немає діла до нас і того, як ми з цим впораємось. Тепер ви розпитуєте мене. Що, на вашу думку, я маю робити? Я маю запитати своїх гравців перед Саутгемптоном або Дербі: "Ви дійсно хочете грати?". Ми всі винні, і ви більше, ніж я, за те, що допустили це. І тепер таке відбувається. Ми повинні змиритися з цим, і футболісти, які зазнають травм і не можуть грати. Це катастрофа, але як ми можемо це змінити?" – цитує Клоппа Goal.

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