Клопп вибухнув через тему травм перед ЧС-2022: "Нікому немає діла до нас"
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп шокований, що дехто досі не зрозумів головну проблему проведення чемпіонату світу посеред клубного сезону.
"Я ненавиджу цю тему! Ці проблеми були настільки очевидними, і ніхто не згадав про це жодного разу за три-чотири тижні до чемпіонату світу. А тепер раптом гравці зазнають травм, і ви кажете: "Він не може грати на чемпіонаті світу, нічого собі!".
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Це абсолютно не нова ситуація, коли гравці отримують травми наприкінці сезону та пропускають чемпіонат світу. Після довгого сезону це відбувається всюди у світі. Але тепер, коли чемпіонат світу починається за тиждень після останньої гри ліг, це ще більший ризик. Безумство.
Нікому немає діла до нас і того, як ми з цим впораємось. Тепер ви розпитуєте мене. Що, на вашу думку, я маю робити? Я маю запитати своїх гравців перед Саутгемптоном або Дербі: "Ви дійсно хочете грати?". Ми всі винні, і ви більше, ніж я, за те, що допустили це. І тепер таке відбувається. Ми повинні змиритися з цим, і футболісти, які зазнають травм і не можуть грати. Це катастрофа, але як ми можемо це змінити?" – цитує Клоппа Goal.
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