"Я ненавижу эту тему! Эти проблемы были настолько очевидны, и никто не упомянул об этом ни разу за три-четыре недели до чемпионата мира. А теперь вдруг игроки получают травмы, и вы говорите: "Он не может играть на чемпионате мира, ничего себе!".

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Это совершенно не новая ситуация, когда игроки получают травмы в конце сезона и пропускают чемпионат мира. После долгого сезона это происходит повсюду в мире. Но теперь, когда чемпионат мира начинается через неделю после последней игры лиг, это еще больший риск. Безумие.

Никому нет дела до нас и того, как мы с этим справимся. Теперь вы расспрашиваете меня. Что, по вашему мнению, я должен делать? Я должен спросить своих игроков перед Саутгемптоном или Дерби: "Вы действительно хотите играть?". Мы все виноваты, и вы больше, чем я, за то, что это допустили. И сейчас такое происходит. Мы должны смириться с этим, и футболисты, которые получают травмы и не могут играть. Это катастрофа, но как мы можем это изменить?" – цитирует Клоппа Goal.

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