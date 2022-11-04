Клопп взорвался из-за темы травм перед ЧМ-2022: "Никому нет дела до нас"
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп шокирован, что некоторые до сих пор не поняли главную проблему проведения чемпионата мира посреди клубного сезона.
"Я ненавижу эту тему! Эти проблемы были настолько очевидны, и никто не упомянул об этом ни разу за три-четыре недели до чемпионата мира. А теперь вдруг игроки получают травмы, и вы говорите: "Он не может играть на чемпионате мира, ничего себе!".
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Это совершенно не новая ситуация, когда игроки получают травмы в конце сезона и пропускают чемпионат мира. После долгого сезона это происходит повсюду в мире. Но теперь, когда чемпионат мира начинается через неделю после последней игры лиг, это еще больший риск. Безумие.
Никому нет дела до нас и того, как мы с этим справимся. Теперь вы расспрашиваете меня. Что, по вашему мнению, я должен делать? Я должен спросить своих игроков перед Саутгемптоном или Дерби: "Вы действительно хотите играть?". Мы все виноваты, и вы больше, чем я, за то, что это допустили. И сейчас такое происходит. Мы должны смириться с этим, и футболисты, которые получают травмы и не могут играть. Это катастрофа, но как мы можем это изменить?" – цитирует Клоппа Goal.
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