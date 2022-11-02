Наполі у матчі 6-го туру групового етапу ЛЧ зазнав поразки від Ліверпуля, але зберіг лідерство у групі А. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль оформив вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ще тиждень тому, а Наполі гарантувало собі плей-офф вже після четвертого туру. Залишилось вирішити, хто стане переможцем групи А – хоча особливої інтриги тут не було. Італійці випереджали мерсисайдців на три залікових бали при розгромній перемозі в особистій зустрічі (4:1), тож підопічні Юргена Клоппа мали вигравати з різницею у чотири голи.

У такий результат не дуже вірилось. Команда Лучано Спалетті демонструє фантастичний сезон, серйозно претендуючи на Скудетто. У рази звитяги на Енфілді партенопоейці стали б першим за 30 років клубом Серії А, якому вдалося набрати 18 очок у групі ЛЧ. Втім, цей рекорд не дуже мотивував Наполі – у першому таймі гості не продемонстрували нічого неймовірного.

Неаполітанці до перерви провели всього три удари по воротах. Два з них пройшли з дистанції й зовсім не несли гостроти (один взагалі заблокували), а постріл Ндомбеле після вривання у штрафний на 28-й хвилині прилетів до рук Аліссона. Хвіча перебував під щільною пікою, Осміхен часто залазив у офсайди, а швидкості залишались невисокими.

Ліверпуль також провів три удари, однак вони були небезпечнішими. Вже на 5-й хвилині Джонс відкрився під пас на лівий край штрафного, опинився перед голкіпером і пробив над поперечкою. На 29-й хвилині з лінії напівкола щічкою стріляв Тьяго – Мерет парирував. На 30-й же Фірміно добіг до подачі у карний майданчик і в ефектному стрибку виконав скидку п'яткою на лінію воротарського – Джонс замкнув її, але м'яч полетів на трибуни.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Суперники йшли на рівних за відсотком володіння м'ячем і точність пасів, однак Ліверпуль серйозно поступався у боротьбі. Наполі виграв 26 з 44 дуелей на землі й 6 із 10 у повітрі.

Другий тайм виявився важким для мерсисайдців. Вже за хвилину після стартового свистка травмувався Мілнер, замість якого довелося випускати 19-річного Елліота. На 53-й же хвилині партенопейці святкували взяття воріт – це Естігор замкнув подачу Кварацхелії зі стандарту! На щастя для господарів, VAR помітив надзвичайно тонкий офсайд у Лео.

Ще за сім хвилин Кварацхелія міг забити з гри. Осімхен пройшов правим флангом і виконав крос на дальню стійку, Александер-Арнольд втратив позицію, а Кварацхелія вискочив з-за його спини й пробив низом у ближній кут. Ліверпулю знову пощастило – удар виявився кволим, прилетівши до ніг Аліссона (хоча той вже хитнувся). Мерсисайдці відповідали своїми атаками, але вони не отримували гострого завершення.

Середина тайму розчарувала вболівальників. Поки у паралельних матчах забивалися голи на будь-який смак і відбувалися драматичні повороти сюжету, Ліверпуль і Наполі не створювали нічого. Швидкості були високими, та й атаки проходила в обидва боки, але на останній третині поля усі рішення виявились невдалими.

Телеглядачам ставало нудно. Вихід Нуньєса на 73-й хвилині, здавалося, ніхто й не помітив – настільки він залишався безпорадним. Тим більш несподіваним виявився гол на 85-й хвилині. Господарі заробили кутовий, Нуньєс потужним ударом головою замкнув подачу, а Мерет парирував на самій стрічці воріт – втім, на добиванні опинився Салах. 1:0!

Лучано Спалетті моментально відправив у бій Распадорі й Сімеоне, знявши Осміхена й опорника Ндомбеле. Врятувати матч цей хід не допоміг. Ліверпуль на куражі (і після потрійної заміни Юргена Клоппа) побіг уперед, ледь не забивши другий гол у компенсований час – Салах мав замикати простріл Нуньєса ударом у порожні ворота, але в останню мить Естігор вибив м'яч у підкаті!

На останніх секундах Ліверпуль повторив свій перший гол, тільки тепер на замиканні опинився Ван Дейк. Мерет парирував, м'яч по лінії воріт почав котитись до стійки, а Нуньєс вколотив його у сітку – і провалився! Дарвін перебував у офсайді, тож гол скасували. Хоча м'яч міг закотитись у сітку й сам. Від фейлу року уругвайця врятував VAR, який помітив відсутність офсайду. 2:0!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Ліверпуль набрав 15 очок і порівнявся з Наполі, однак партенопейці виграли групу А завдяки кращій статистиці особистих зустрічей. Юрген Клопп перемагає у 400-му матчі Юргена Клоппа на чолі мерсисайдців і 100-му матчі в ЛЧ.