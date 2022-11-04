Збірна Південної Кореї може поїхати у Катар без свого найкращого гравця і головної надії.

Сон Хин Мін зламав очницю у 4 місцях і був змушений робити операцію, інформує The Telegraph.

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Зірка Тоттенхема жорстко зіткнувся головою з плечем Шанселя Мбемба і був замінений вже на 29-й хвилині матчу ЛЧ проти Марселя (2:1). 30-річний нападник нібито швидко оговтався та навіть встиг відсвяткувати з командою вихід у плей-офф, але потім почув невтішний вердикт лікарів.

Este fue el golpe que sacó a Heung Min Son del partido. pic.twitter.com/0Flc4DL1Ez — TR SPORTS (@TrSports12) November 1, 2022

Операція була запланована на вихідні, однак Сон наполіг робити її швидше, щоб мати більше шансів відновитися до чемпіонату світу. Тоттенхем наразі не розголошує терміни відсутності гравця. Ймовірно, кореєць більше не зіграє цього року в АПЛ і докладе усіх зусиль, щоб поїхати зі збірною на чемпіонат світу. Турнір в Катарі стартує вже 20 листопада.

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