Головний тренер Евертона Шон Дайч так і не зрозумів, чому захисник Ліверпуля Ібрагіма Конате не отримав друге попередження. Склади могли зрівнятися ще за нічийного рахунку.

"Ми знаємо, що у них хороша команда, але ми добре захищалися. Пенальті змінив гру, після нього стало складніше. Мені не подобаються сучасні правила. Мені більше було до вподоби, коли потрібно були діяти обдумано.

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Гадки не маю, що сталося в епізоді з фолом Конате. Я запитав у рефері – йому здалося, що це порушення не тягне на другу жовту. Тоді я не знаю, що це таке. Клопп не міг дочекатися, щоб зняти свого гравця. Він знає, і ми знаємо...

Я отримав попередження. Не знаю за що! За висловлення того, про що думають усі на стадіоні. Я бачив повтор епізоду, який не залишає арбітру жодних шансів. Дивовижно, якщо хоч хтось подумав, що це не жовта картка", – цитує Дайча LiverpoolEcho.

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