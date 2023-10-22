Главный тренер Эвертона Шон Дайч так и не понял, почему защитник Ливерпуля Ибрагима Конате не получил второе предупреждение. Составы могли стать равными еще при ничейном счете.

"Мы знаем, что у них хорошая команда, но мы хорошо защищались. Пенальти изменил игру, после него стало сложнее. Мне не нравятся современные правила. Мне больше по душе, когда нужно было действовать обдуманно.

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Понятия не имею, что произошло в эпизоде с фолом Конате. Я спросил у рефери – ему показалось, что это нарушение не тянет на вторую желтую. Тогда я не знаю, что это такое. Клопп не мог дождаться, чтобы снять своего игрока. Он знает, и мы знаем...

Я получил предупреждение. Не знаю, за что! За высказывание того, о чем думают все на стадионе. Я видел повтор эпизода, не оставляющего арбитру никаких шансов. Удивительно, если хоть кто-то подумал, что это не желтая карточка", – цитирует Дайча LiverpoolEcho.

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