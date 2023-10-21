Евертон вистояв у першому таймі, але команду підставив Ешлі Янг, який заробив дві жовтих. Таке у матчах Ліверпуля трапляється нечасто. Востаннє суперника мерсисайдців вилучали за два попередження ще у 2015 році. Це був Садьйо Мане, який тоді ще грав за Сандерленд.

АПЛ: Ліверпуль бив Евертон у більшості через пенальті – крутий Миколенко стримав Салаха, суддівський скандал і 1 місце

Зрештою, героєм став Мохамед Салах, який оформив дубль. Завдяки цьому єгиптянин у списку найкращих бомбардирів АПЛ наблизився до Ерілнга Холанда на відстань в один гол. Ліверпуль щонайменше тимчасово піднявся на друге місце в турнірній таблиці. Евертон балансує поруч із зоною вильоту.