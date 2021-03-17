Клопп та гравці Ліверпуля невдоволені новою базою за 50 мільйонів фунтів – виявлена критична проблема
Нова база Ліверпуля не обійшлася без огріху, який створює дискомфорт гравцям.
Гравці "червоних" не можуть нормально тренуватися через потужні пориви вітру на полях, повідомляє The Sun.
Клопп визначився з планами після Ліверпуля
У листопаді минулого року Ліверпуль переїхав з Мелвуда у нову місцевість, яка відома під промовистою назвою Вітряна Гавань (Windy Harbour). Комплекс за 50 млн фунтів справді виглядає розкішно – три повнорозмірні поля, два спортзали, басейни, гідротерапія та комфортні кімнати для футболістів. Втім, проблема з вітром сильно непокоїть Клоппа та команду, яка вже сумує за стареньким, але затишним Мелвудом.
Нагадаємо, Ліверпуль жахливо виступає в рамках АПЛ (6 місце), проте вже пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
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