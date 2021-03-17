Нова база Ліверпуля не обійшлася без огріху, який створює дискомфорт гравцям.

Гравці "червоних" не можуть нормально тренуватися через потужні пориви вітру на полях, повідомляє The Sun.

Клопп визначився з планами після Ліверпуля

У листопаді минулого року Ліверпуль переїхав з Мелвуда у нову місцевість, яка відома під промовистою назвою Вітряна Гавань (Windy Harbour). Комплекс за 50 млн фунтів справді виглядає розкішно – три повнорозмірні поля, два спортзали, басейни, гідротерапія та комфортні кімнати для футболістів. Втім, проблема з вітром сильно непокоїть Клоппа та команду, яка вже сумує за стареньким, але затишним Мелвудом.

Нагадаємо, Ліверпуль жахливо виступає в рамках АПЛ (6 місце), проте вже пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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