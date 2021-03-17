Клопп визначився з планами після Ліверпуля
Юрген Клопп вже знає, чим займатиметься після завершення контракту з Ліверпулем.
Німецький фахівець точно не буде поспішати з пошуком нового місця роботи.
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"Коли я завершу з Ліверпулем, то мені однозначно знадобиться рік відпочинку. Нікому не потрібно мені телефонувати ні через 4 місяці, ні через 6. Мені байдуже, хто намагатиметься. Буде рік відпочинку!" – цитує Клоппа Sport Buzzer.
Нагадаємо, що контракт німця з Ліверпулем розрахований до літа 2024 року. Сезон 2020/21 складається для "червоних" вкрай важко, однак жодних чуток про відставку тренера немає.
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