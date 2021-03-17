Новая база Ливерпуля не обошлось без огреха, который создает дискомфорт игрокам.

Игроки "красных" не могут нормально тренироваться из-за мощных порывов ветра на полях, сообщает The Sun.

Клопп определился с планами после Ливерпуля

В ноябре прошлого года Ливерпуль переехал с Мелвуда в новую местность, которая известна под красноречивым названием Ветряная Гавань (Windy Harbour). Комплекс за 50 млн фунтов действительно выглядит роскошно – три полноразмерных поля, два спортзала, бассейн, гидротерапия и комфортные комнаты для футболистов. Впрочем, проблема с ветром сильно беспокоит Клоппа и команду, которая уже скучает по старенькому, но уютному Мелвуду.

Напомним, Ливерпуль ужасно выступает в рамках АПЛ (6 место), однако уже пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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