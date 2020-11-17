Будівництво бази завершилося нещодавно, і очікується, що "червоні" переїдуть туди в середині або кінці листопада. Однією з причин, чому клуб вирішив перевезти команду в інше місце, став той факт, що в Керкбі тренуються молоді гравці.

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"Це дуже важливо. Я з тих тренерів, які хочуть бути ближче до хлопців з академії. Я хочу бачити їхні тренування, хочу дати іншим тренерам можливість спостерігати за нашими заняттями. Це взагалі не проблема. У нас в клубі немає секретів, тому будь-хто може подивитися гру першої команди", – цитує Клоппа прес-служба клубу.

Додамо, що колишня база Ліверпуля розташована в Мелвуді. Там футболісти мерсисайдців тренувалися з 1950-х років. Саме там легендарний Білл Шенклі презентував і запровадив свій іноваційни на той час комплекс тренувань "Pass and Move".

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New office for the boss pic.twitter.com/RZGmxdzHPz — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020