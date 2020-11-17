Ліверпуль презентував нову базу – Клопп відзначив важливість переїзду
Ліверпуль завершив будівництво нової клубної бази. Клуб презентував комплекс і показав офіс Юргена Клоппа.
Будівництво бази завершилося нещодавно, і очікується, що "червоні" переїдуть туди в середині або кінці листопада. Однією з причин, чому клуб вирішив перевезти команду в інше місце, став той факт, що в Керкбі тренуються молоді гравці.
Ліверпуль взимку не планує витрачатися на захисників – Клопп використає внутрішні резерви
"Це дуже важливо. Я з тих тренерів, які хочуть бути ближче до хлопців з академії. Я хочу бачити їхні тренування, хочу дати іншим тренерам можливість спостерігати за нашими заняттями. Це взагалі не проблема. У нас в клубі немає секретів, тому будь-хто може подивитися гру першої команди", – цитує Клоппа прес-служба клубу.
Додамо, що колишня база Ліверпуля розташована в Мелвуді. Там футболісти мерсисайдців тренувалися з 1950-х років. Саме там легендарний Білл Шенклі презентував і запровадив свій іноваційни на той час комплекс тренувань "Pass and Move".
Топ-10 стадіонів з найкращою атмосферою – феномен обігнав Ліверпуль і Дортмунд