"Звичайно, все не так добре. Я б хотів сказати, що у нас немає абсолютно ніяких проблем, але вони є.

У лідера Ліверпуля підозрюють серйозну травму – він ризикує не зіграти до кінця сезону

Аліссон недоступний. У нього м'язова травма, і ми не знаємо точно, скільки часу триватиме його відновлення, але він, напевно, не буде доступний у найближчому майбутньому.

У Діогу Жоти проблеми з коліном. Він вибув на кілька місяців. Кертіс Джонс пошкодив зв'язки, є й інші гравці, з якими ми будемо поступово розбиратися. Щодо проблем із м'язами – подивимося, що буде завтра.

В основному, всі. Трент і Домінік Собослаї повертаються, але поки що не беруть участі в командних тренуваннях, а це означає, що вони теж недоступні

З травмами у вас є важливі дні; п'ятий, десятий день – це коли ви знову оцінюєте ситуацію, тому що ніхто не реагує однаково, і це залежить від рівня болю, який вони все ще відчувають. Я не можу дати вам часових рамок їхніх повернень на поле, навіть якби хотів", – розповів Юрген Клопп на прес-конференції.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Діогу Жота може пропустити решту сезону через травму коліна.

Завтра, 21 лютого, Ліврепуль зіграє проти Лутона у 26 турі чемпіонату Англії. Мерсисайдці лідирують в турнірній таблиці АПЛ з 57 очками, на два бали випереджаючи Арсенал, який має 55 пунктів.

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