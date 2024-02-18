У матчі проти Брентфорда (4:1) португальський нападник отримав пошкодження. Діогу Жота не зміг завершити гру і його замінили на 44 хвилині.

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Як інформує Dave Ockop, 27-річний гравець ще очікує остаточного діагнозу, утім, є побоювання, що у вінгера травма задньої хрестоподібної зв'язки. В найгіршому випадку Жоті може знадобитися операція. Якщо португальцю буде потрібне хірургічне втручання, то він проведе в лазареті залишок сезону.

Діогу Жота у поточній кампанії зіграв за Ліверпуль у 28 матчах у всіх турнірах. В його активі 14 голів та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, мерсисайдці наразі лідирують в турнірній таблиці АПЛ з 57 очками.

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