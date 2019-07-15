Клопп прокоментував майбутнє Міньйоле

Керманич "червоних" поділився думкою щодо бельгійського голкіпера Сімона Міньйоле.

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"Я чув багато інформації про Міньйоле. Останнім часом було чимало розмов. Перед відпусткою я спілкувався з ним. Сказав би, що він залишиться в Ліверпулі", – наводить слова Клоппа Goal.

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Цьогоріч Міньйоле не провів жодного матчу в АПЛ, вщент програвши конкуренцію бразильцю Аліссону.