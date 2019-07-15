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Клопп прокомментировал будущее Миньоле

12:47 60 Читати українською
Клопп прокомментировал будущее Миньоле
Миньоле и Клопп / Getty Images

Наставник "красных" поделился мнением относительно бельгийского голкипера Симона Миньоле.

Вратаря называют одним из главных кандидатов на выход в это межсезонье.

Алиссон сменил игровой номер в Ливерпуле – его предыдущий владелец "чудил" в финале ЛЧ в Киеве

"Я слышал много информации о Миньоле. В последнее время было много разговоров. Перед отпуском я общался с ним. Сказал бы, что он останется в Ливерпуле", – приводит слова Клоппа Goal.

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В этом году Миньоле не провёл ни одного матча в АПЛ, полностью проиграв конкуренцию бразильцу Алиссону.

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Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Симон Миньоле Симон Миньоле Ливерпуль Ливерпуль
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