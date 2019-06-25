Крістал Пелас запропонував Ліверпулю 8 мільйонів фунтів за Міньйоле

Запасний воротар "червоних" Сімон Міньйоле зацікавив середняка англійської Прем'єр-ліги.

Крістал Пелас зробив пропозицію Ліверпулю щодо бельгійця, інформує Evening Standard.

Альберто Морено близький до переходу у Вільяреал

Лондонський клуб готовий віддати за 30-річного стража воріт 8 мільйонів фунтів. "Орли" розраховують, що такої суми вистачить, щоб переконати керівництво мерсисайдців відпустити гравця. Після минулорічного приходу Аліссона у Міньйоле практично немає ігрової практики, тому він охоче змінить клуб у це трансферне вікно.

Оріджі може стати гравцем Бетіса

У поточному сезоні представник збірної Бельгії так і не вийшов на поле у матчі АПЛ.