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Крістал Пелас запропонував Ліверпулю 8 мільйонів фунтів за Міньйоле

25 червня 23:35 98 Читать на русском
Крістал Пелас запропонував Ліверпулю 8 мільйонів фунтів за Міньйоле
Сімон Міньйоле / Reuters

Запасний воротар "червоних" Сімон Міньйоле зацікавив середняка англійської Прем'єр-ліги.

Крістал Пелас зробив пропозицію Ліверпулю щодо бельгійця, інформує Evening Standard.

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Лондонський клуб готовий віддати за 30-річного стража воріт 8 мільйонів фунтів. "Орли" розраховують, що такої суми вистачить, щоб переконати керівництво мерсисайдців відпустити гравця. Після минулорічного приходу Аліссона у Міньйоле практично немає ігрової практики, тому він охоче змінить клуб у це трансферне вікно.

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Ліверпуль Ліверпуль Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Трансфери Сімон Міньйоле Сімон Міньйоле
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