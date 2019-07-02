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Аліссон змінив ігровий номер в Ліверпулі – його попередній власник "чудив" у фіналі ЛЧ в Києві

06:30 249 Читать на русском
Аліссон змінив ігровий номер в Ліверпулі – його попередній власник "чудив" у фіналі ЛЧ в Києві
Аліссон Бекер / Фото Planet Football

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер наважився на радикальні зміни.

Аліссон наважився взяти перший номер Ліверпуля, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рік тому з цією цифрою на спині виступав Лоріс Каріус, який змушений був покинути мерсисайдців після провальної гри у фіналі Ліги чемпіонів та піти в оренду в Бешикташ.

Аліссон, який прийшов у клуб на заміну німецькому голкіперу, з поваги до свого попередника не став одразу забирати футболку з цифрою "1".

Нагадаємо, 26-річний бразилець в минулому сезоні допоміг Ліверпулю тріумфувати у Лізі чемпіонів та здобути срібні медалі АПЛ.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Лоріс Каріус Лоріс Каріус Аліссон Аліссон
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