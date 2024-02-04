"Ми пропустили дуже дивний гол. Ми вже поговорили у роздягальні з усіма причетними. Просто не пощастило. Чи можете ви вдарити по м'ячу прямо? Так, але він летить дивно. Чи слід очікувати, що Мартінеллі трохи підведе корпус, так, але ми цього не зробили, і раптом м'яч котиться туди, і в нього легкий гол.

Парад комічних голів у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 3:1

Це трапляється не дуже часто і не відбуватиметься дуже часто, але це траплялося раніше і може статися. Це трохи ускладнило роботу. Ми ніколи не дізнаємося, як було б, якби ми не пропустили другий гол.

У наших двох лідерів сталося нерозуміння. Це просто показує, що вони люди, і це робить те, що вони зазвичай роблять, ще більш особливим. Іноді забуваєш, що вони також люди. Вони незадоволені та ми незадоволені 100%. Але це все зараз. Нам потрібно було зробити гру ще кращою", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Арсенал обіграв Ліверпуль і повернувся в боротьбу за чемпіонство – Зінченко почав гольову атаку, обмін дикими помилками