Арсенал повів у рахунку на 13-й хвилині – Мартінеллі вискочив фактично віч-на-віч з Аліссоном, воротар відбив м'яч, але прямо на ногу Сака. Ліверпуль вирівняв положення, чому посприяв божевільний за своєю безглуздістю автогол Габріела. Діас отримав закидання від Гравенберха, Саліба та Райя не розібрались в епізоді, а м'яч відскочив у Габріела, а після опинився у воротах.

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Не менш ідіотський гол забив Арсенал у другому таймі. Аліссон вибіг та мав вибити м'яч подалі, а в підсумку віддав на вільного Мартінеллі, якому лишалось покотити в порожні ворота. Троссар у компенсований час поставив крапку, спочатку прокинувши повз Елліотта на фланзі, потім увірвавшись у штрафний з лівого краю та забивши поміж ніг Аліссону.