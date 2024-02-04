"Мы пропустили очень странный гол. Мы уже поговорили в раздевалке со всеми причастными. Просто не повезло. Можете ли вы ударить по мячу прямо? Да, но он летит странно. Следует ли ожидать, что Мартинелли немного подведет корпус, да, но мы этого не сделали, и вдруг мяч катится туда, и у него легкий гол.

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Это случается не очень часто и не будет происходить очень часто, но это случалось раньше и может случиться. Это немного усложнило работу. Мы никогда не узнаем, как было бы, если бы мы не пропустили второй гол.

У наших двух лидеров произошло недопонимание. Это просто показывает, что они люди, и это делает то, что они обычно делают, еще более особенным. Иногда забываешь, что они также люди. Они недовольны и мы недовольны 100%. Но это все сейчас. Нам нужно было сделать игру еще лучше", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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