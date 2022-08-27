Чемпіонат Англії 2022/23, 4-й тур

Ліверпуль – Борнмут – 9:0

Голи: Діас, 3, 85, Елліот, 6, Александер-Арнольд, 28, Фірміно, 31, 62, Ван Дейк, 45,Мефам, 46 (автогол), Карвалью, 80

Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 4:2

Голи: Бернарду, 53, Холанд, 62, 70, 81 – Стоунз, 4 (автогол), Андерсон, 22

Челсі – Лестер – 2:1

Голи: Стерлінг, 46, 63 – Барнс, 67

Вилучення: Галлахер, 28 (Челсі)

Брайтон – Лідс – 1:0

Гол: Грос, 66

Ліверпуль за три перших тури АПЛ не здобув жодної перемоги, набравши всього два очки, але вболівальники очікували на близький кінець "чорної смуги". У 4-му турі мерсисайдці приймали Борнмут, який після повернення в АПЛ виглядав вкрай слабко – такого суперника підопічні Юргена Клоппа мали громити, не дивлячись на величезні кадрові втрати.

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Очікування не підвели фанатів. Розлючений невдачами Ліверпуль влаштував Борнмуту справжню різню бензопилкою, а головним м'ясником став Фірміно. Перший тайм мерсисайдці завершили з рахунком 5:0 – Боббі віддав три гольових передачі (на Діаса, Елліота й Трента) і забив сам. Крім того, після кутового відзначився Ван Дейк.

Особливо красивим був гол Александера-Арнольда, якому вдався фантастичний постріл у дальню дев'ятку метрів з 25-ти. Загалом, Ліверопуль ніколи в історії АПЛ не перемагав у першому таймі з такими цифрами на табло.

На перших же секундах другого тайму Мефам забив у власні ворота, а на 63-й Фірміно оформив дубль – так Ліверпуль довів рахунок до 7:0. Пізніше Карвалью й Діас забили ще по голу, встановивши остаточний результат – 9:0. Ліверпуль святкує найбільшу за 33 роки перемогу в чемпіонаті, а Фірміно тепер може похизуватись сотнею голів у складі "червоних".

Манчестер Сіті у паралельній зустрічі приймав Крістал Пелас. Лондонці у перших турах зарекомендували себе дуже важкими опонентами – їх ледве здолав Арсенал, на Енфілді вони зачепились за нічию, а Астон Віллу легко винесли. До речі, рік тому на Етіхаді "орли" здобули перемогу (2:0), тож сьогодні очікувався напружений матч.

Так і вийшло. Вже на 4-й хвилині гості вийшли вперед внаслідок подачі з кутового, яку Стоунз зрізав у власні ворота, а на 22-й Андерсон точним ударом головою після ще одного корнера подвоїв перевагу Крістал Пелас. До перерви Сіті так і не відігрався (та і моментів майже не було), однак в другому таймі "містяни" змогли переломити хід зустрічі.

Зрівняти рахунок вдалося всього за 16 хвилин. На 53-й Бернарду Сілва змістився з правого краю карного майданчика і пробив з рикошетом у правий нижній кут, а на 62-й Холанд замкнув подачу на лінію воротарського – 2:2!

Змарнувавши ще кілька класних моментів, господарі дотиснули Пелас на 70-й хвилині завдяки шедевральній комбінації в штрафному після розіграшу кутового – Холанд завершив її ударом в порожні ворота. 3:2! Ще за 12 хвилин Ерлінг добив "орлів", перегравши Гуайту після розрізного пасу Гюндогана. 4:2 – Сіті світкує шикарну перемогу.

Челсі після важкої звитяги над Евертоном пішов у піке, втративши очки з Тоттенхемом і зазнавши розгрому у Лідсі. "Пенсіонери" опустились на 12 позицію, тож сьогодні вони потребували тільки перемоги. Втім, суперник був серйозним – і очки йому були потрібні не менше. На Стемфорд Брідж приїхав Лестер, який набрав всього 1 очко у стартових турах.

Поєдинок виявився для Челсі навіть важчим, ніж прогнозували, адже вже на 28-й хвилині команда залишилась у меншості. "Героєм" став Галлахер, який отримав дві жовті картки за шість хвилин. "Лисиці" ж на 34-й хвилині ще й гол забили, однак його не зарахували через офсайд. Господарі відповіли пострілом Джеймса у стійку на 43-й, а гості на 44-й огризнулись виходом віч-на-віч – Варді запоров його, пробивши повз ворота.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Матч був рівним і багатим на моменти, причому Лестер виглядав навіть гостріше. Втім, початок другого тайму підопічні Брендана Роджерса провалили, пропустивши два голи: вже за хвилину по перерві Стерлінг ударом з лінії штрафного поцілив у дальню дев'ятку, а на 63-й він же забив у порожні з метру, замикаючи простріл Джеймса – 2:0!

Лестер миттєво відіграв один м'яч зусиллями Барнса. Після цього Лестер провів ще кілька небезпечних моментів – Варді, наприклад, ще два рази виходив віч-на-віч з Менді, але навіть перегравши його Джеймі не зміг влучити у ворота. Челсі теж гостро огризався, однак забитих голів в останні 30 хвилин вболівальники не побачили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував важку перемогу лондонців.

Найменш статусним у денному часовому слоті АПЛ став матч на Амексі між Брайтоном і Лідсом. Втім, слабко він виглядав лишень по назвах клубів, а в реальності це була битва між п'ятою й четвертою командою відповідно – причому "чайки" виносили МЮ на Олд Траффорд, а "павичі" громили Челсі тиждень тому.

Матч виявився цікавим, однак на тлі битв грандів середняки, звісно, загубилися. Навіть підсумковий результат виглядає блідо: в першому таймі голів не було, а в другому таймі Грос вивів Брайтон уперед – і це був єдиний гол у зустрічі. "Чайки" святкують мінімальну перемогу й підімаються одразу на другу позицію.

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