Борнмут оголосив про звільнення Скотта Паркера з посади головного тренера вже після 4-х турів чемпіонату Англії.

Першим тренером, який втратив роботу після старту сезону Прем'єр-ліги 2022/23, став Скотт Паркер. Про відставку тренера "вишні" оголосили на своєму офіційному сайті.

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До поєдинку проти Вулверхемптона команду готуватиме Гарі О'Ніл, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера. Борнмут подякував Паркеру за роботу і вже розпочав пошуки нового наставника.

Після 4-х турів АПЛ "вишні" посідають 17 місце. Підопічні Паркера стартували з перемоги 2:0 над Астон Віллою, а далі пішов провал. 0:4 від Манчестер Сіті, 0:3 від Арсенала, а апогеєм стало фіаско на Енфілді – 0:9 від Ліверпуля. Між цими поразками була перемога по пенальті над Норвічем в Кубку ліги, однак це не врятувало колишнього гравця збірної Англії від відставки.

Паркер очолив Борнмут влітку 2021 року, а перед тим працював у Фулхемі. Під керівництвом 41-річного тренера "вишні" посіли друге місце в Чемпіоншипі і напряму вийшли в АПЛ, однак старт в елітному дивізіоні Англії вийшов не надто вдалим.