Наставник Ліверпуля Юрген Клопп закликав підопічних звернути особливу увагу на форварда Раяна Брюстера, який разом з Шеффілд Юнайтед завітає на Енфілд у 6 турі АПЛ.

"Ми всі добре знаємо Раяна. І в цьому проблема – ми розуміємо, наскільки він хороший гравець!

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Якщо він буде у старті Шеффілда, то нам потрібно бути зосередженими на 100 відсотків. Ми знаємо, що не повинні йому залишати простору для ударів у будь-якій точці поля. Брюстер є природженим завершувачем. Це найбільша загроза від нього", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, Брюстер є вихованцем Ліверпуля, але у міжсезоння його придбав Шеффілд Юнайтед за 23 млн фунтів. Сьогодні 20-річний нападник може вперше зіграти проти рідної команди.

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