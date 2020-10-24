Наставник Ливерпуля Юрген Клопп призвал подопечных обратить особое внимание на форварда Раяна Брюстера, который вместе с Шеффилд Юнайтед посетит Энфилд в 6 туре АПЛ.

"Мы все хорошо знаем Раяна. И в этом проблема – мы понимаем, насколько он хороший игрок!

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Если он будет в старте Шеффилда, то нам нужно быть сосредоточенными на 100 процентов. Мы знаем, что не должны ему оставлять пространства для ударов в любой точке поля. Брюстер является прирожденным завершителем. Это самая большая угроза от него", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, Брюстер является воспитанником Ливерпуля, но в межсезонье его приобрел Шеффилд Юнайтед за 23 млн фунтов. Сегодня 20-летний нападающий может впервые сыграть против родной команды.

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