Клопп – про втрату лідерства в АПЛ: Перше місце на початку березня нікому не потрібне

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після матчу з Евертоном в 29 турі АПЛ.

"Матч був дуже важким з різних причин. Знаю, люди не люблять, коли я про це говорю, – вітер дув з різних сторін, це часто відбувалося. Це не йде на користь ні одному матчу. Особливо, коли м'яч знаходиться в повітрі, а він бував там часто.

Евертон – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

У нас було три-чотири супермоменти, у Салаха і Фабіньо, я не пам'ятаю, щоб у Евертона був хоча б один момент. Ми продовжили безпрограшну серію . Безумовно не так, як ми хотіли, але матч був важким.

Ми не думали про те, що Ман Сіті був позаду нас. Зараз ми відстаємо, але недалеко. Їм потрібно перемагати, нам потрібно перемагати. Подивимося, у кого буде більше перемог до кінця сезону. Кому потрібно перше місце на початку березня? Це добре, але попереду ще багато матчів.

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Я вже знаю, що скажуть експерти в студії – в таких ситуаціях потрібно добивати суперника. Але для успіху в футболі потрібно бути стабільним, і сьогодні ми були кращими", – цитує Клоппа ВВС.