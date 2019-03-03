toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КАРПАТИ - ЛЬВІВ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ ФУЛХЕМ - ЧЕЛСІ

Евертон – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

21:10 87 Читать на русском
Евертон – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу
Евертон – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

Ліверпуль не зміг обіграти Евертон у 29-му турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Евертон – Ліверпуль на сайті "Футбол 24".

 

Ліверпуль переважав суперника у першому таймі, а Салах на 28-й хвилині повинен був відкривати рахунок. Після перерви вже Евертон виглядав цікавіше. Однак голів на стадіоні Гудісон парк глядачі не побачили.

Ліверпуль не зміг обіграти Евертон і залишив Манчестер Сіті на вершині АПЛ

Ця нічия не дозволила підопічним Юргена Клоппа повернутися на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Тепер Ліверпуль має у своєму активі 70 очок та на 1 бал відстає від Манчестер Сіті. Евертон залишився 10-м, маючи 37 залікових пунктів.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Відеоновини Евертон Евертон Евертон - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
41
хв
Леганес
22:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук