Ліверпуль не зміг обіграти Евертон і залишив Манчестер Сіті на вершині АПЛ

Ліверпуль на виїзді зіграв внічию з Евертоном в 29-у турі АПЛ. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція матчу Евертон – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 18:15 за київським часом. В першому колі на Енфілді "червоні" мінімально переграли "ірисок" (1:0). Востаннє Евертон перемагав у мерсисайдському дебрі ще в далекому 2010-у році. Ліверпуль не програє своїм сусідам вже 18 матчів поспіль. Сьогоднішнє протистояння стало для команд 200-м у найвищому англійському футбольному дивізіоні.

Челсі обіграв Фулхем перед матчем з Динамо, перервавши жахливу серію на виїзді в АПЛ

Початок матчу запам'ятався обопільною боротьбою в центрі поля та жовтою карткою Тео Уолкота. Перший небезпечний момент виник біля воріт гостей. Сігурдссон передачею намагався знайти все того ж Уолкота, але ван Дейк зумів вибити м'яч на кутовий, який особливих дивідендів "ірискам" не приніс.

Ближче до середини першого тайму Ліверпулю вдалося взяти гру під свій контроль. На 28-й хвилині Салах втік віч-на-віч з голкіпером, але Пікфорд врятував свою команду. Хендерсон намагався зіграти на добиванні, але його удар влучив у захисника.

В першій половині господарі спромоглися завдати лише одного удару у бік воріт Ліверпуля, але Уолкот із вигідної позиції запустив м'яч на трибуни. Натомість гравці "червоних" завдали 4 удари, три з яких у площину воріт.

Цікаво: за перші 45 хвилин матчу Садьйо Мане 4 рази порушував правила – стільки ж у всіх футболістів Евертона разом.

Борнмут – Манчестер Сіті: Зінченко не дає шансів конкурентам, небувала статистика та очікування дербі Ліверпуля

Після перерви команди заграли значно гостріше. Перш за все, це стосується господарів, які перестали думати лише про захист і почали створювати небезпечні моменти біля воріт Аліссона.

Основна загроза здебільшого виникала після стандартів або флангових подач. У Ліверпуля небезпечно пробивав зі штрафного Александер-Арнольд, а у Евертона регулярно створював нагоди для партнерів Люка Дінь.

Ця нічия не дозволила підопічним Юргена Клоппа повернутися на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Тепер Ліверпуль має у своєму активі 70 очок та на 1 бал відстає від Манчестер Сіті. Евертон залишився 10-м, маючи 37 залікових пунктів.