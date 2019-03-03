Клопп – о потере лидерства в АПЛ: Первое место в начале марта никому не нужно

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча с Эвертоном в 29 туре АПЛ.

"Матч был очень тяжелым по разным причинам. Знаю, люди не любят, когда я об этом говорю, – ветер дул с разных сторон, это часто происходило. Это не идет на пользу ни одному матчу. Особенно, когда мяч находится в воздухе, а он бывал там часто.

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У нас было три-четыре супермомента, у Салаха и Фабиньо, я не помню, чтобы у Эвертона был хотя бы один момент. Мы продолжили беспроигрышную серию. Определенно не так, как мы хотели, но матч был тяжелым.

Мы не думали о том, что Манчестер Сити был позади нас. Сейчас мы отстаем, но недалеко. Им нужно побеждать, нам нужно побеждать. Посмотрим, у кого будет больше побед до конца сезона. Кому нужно первое место в начале марта? Это хорошо, но впереди еще много матчей.

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Я уже знаю, что скажут эксперты в студии – в таких ситуациях нужно добивать соперника. Но для успеха в футболе нужно быть стабильным, и сегодня мы были лучше", – цитирует Клоппа ВВС.