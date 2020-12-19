"Я думаю, що Реал і Барселона – це топові клуби... Ми ніколи не знаємо, що станеться в майбутньому, але зараз я зосереджений на тому, щоб знову виграти Прем'єр-лігу і Лігу чемпіонів разом зі своїм нинішнім клубом.

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Як довго я гратиму за Ліверпуль? Це непросто, але зараз я можу сказати, що все в руках клубу. Звичайно, я хочу побити клубні рекорди, повторюся, кожен рекорд в клубі, але все в руках клубу", – розповів Салах в інтерв'ю AS.

До слова, єгиптянин провів 20 матчів у складі Ліверпуля, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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