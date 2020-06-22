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Клопп оцінив стан Мілнера та Матіпа – гравці травмувались в матчі з Евертоном

13:25 - Читать на русском
Клопп оцінив стан Мілнера та Матіпа – гравці травмувались в матчі з Евертоном
Джеймс Мілнер / фото: ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про серйозність травм Джеймса Мілнера та Жоеля Матіпа, які були отримані під час поєдинку 30-го туру АПЛ проти Евертона.

 

"Мілнер відчув біль в підколінному сухожиллі, таке вже бувало з ним раніше. Він не часто отримує травми, сподіваюся, що і ця не буде серйозною. Можливо, в середу він не буде з нами, але вже в наступних матчах я на нього розраховую.

Третя втрата очок Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

Жоелю просто не пощастило, і нам довелося швидко прийняти рішення. У нього було зіткнення з Рішарлісоном. Це дійсно боляче, але я сподіваюся, що нічого серйозного не сталося, хоча точно поки не знаю", – наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, впродовж зустрічі Джеймс Мілнер та Жоель Матіп зазнали пошкоджень та не змогли дограти поєдинок проти Евертона, який завершився безгольовою нічиєю.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства

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Теги
Джеймс Джеймс Мілнер Жоель Жоель Матіп Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Юрген Клопп Евертон - Ліверпуль
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