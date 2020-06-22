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Клопп оценил состояние Милнера и Матипа – игроки травмировались в матче с Эвертоном

13:30 - Читати українською
Клопп оценил состояние Милнера и Матипа – игроки травмировались в матче с Эвертоном
Джеймс Милнер / фото: ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о серьезности травм Джеймса Милнера и Жоэля Матипа, которые были получены во время поединка 30-го тура АПЛ против Эвертона.

 

"Милнер почувствовал боль в подколенном сухожилии, такое уже бывало с ним раньше. Он не часто получает травмы, надеюсь, что и эта не будет серьезной. Возможно, в среду он не будет с нами, но уже в следующих матчах я на него рассчитываю.

Третья потеря очков Ливерпуля в видеообзоре матча против Эвертона

Жоэлю просто не повезло, и нам пришлось быстро принять решение. У него было столкновение с Ришарлисоном. Это действительно больно, но я надеюсь, что ничего серьезного не произошло, хотя точно пока не знаю", – приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, в ходе встречи Джеймс Милнер и Жоэль Матип получили повреждения и не смогли доиграть поединок против Эвертона, который завершился безголевой ничьей.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство

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Теги
Джеймс Джеймс Милнер Жоэль Жоэль Матип Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Юрген Клопп Эвертон - Ливерпуль
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