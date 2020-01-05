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Клопп оцінив дебют Мінаміно за Ліверпуль

5 січня 23:45 219 Читать на русском
Клопп оцінив дебют Мінаміно за Ліверпуль
Такумі Мінаміно / Eurosport

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив дебютний виступ японського нападника Такумі Мінаміно у складі "червоних".

 

"Це була його перша гра в команді, яку він не знає. Він провів лише два тренування з командою, але вже показав розуміння гри, футбольні навички і своє ставлення. Чудовий гравець", – цитує Клоппа Metro.

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Нагадаємо, Мінаміно перейшов у Ліверпуль з австрійського Зальцбурга за 7 млн євро. У матчі проти Евертона японець вийшов у стартовому складі і провів на полі 70 хвилин.

До слова, у першій частині сезону Мінаміно забив за Зальцбург 9 голів у всіх турнірах.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Евертон Такумі Мінаміно Такумі Мінаміно
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