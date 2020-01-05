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Клопп оценил дебют Минамино за Ливерпуль

5 января 23:49 386 Читати українською
Клопп оценил дебют Минамино за Ливерпуль
Такуми Минамино / Eurosport

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил дебютное выступление японского нападающего Такуми Минамино в составе "красных".

 

"Это была его первая игра в команде, которую он не знает. Он провел только две тренировки с командой, но уже показал понимание игры, футбольные навыки и свое отношение. Замечательный игрок", – цитирует Клоппа Metro.

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Напомним, Минамино перешел в Ливерпуль из австрийского Зальцбурга за 7 млн евро. В матче против Эвертона японец вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут.

К слову, в первой части сезона Минамино забил за Зальцбург 9 голов во всех турнирах.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Эвертон Такуми Минамино Такуми Минамино
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