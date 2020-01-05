Клопп – про перемогу над Евертоном: Фантастична гра і гол скаузера – чого ще бажати?

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від матчу 1/32 фіналу Кубка Англіїі проти Евертона.

"Ми грали у сміливий футбол. Неймовірні індивідуальні виступи дітей, та й дорослих. Адам Лаллана, що за гра, неймовірно! Джо Гомес керував всією обороною, можливо, вперше в житті. Фантастична гра і фантастичний гол скаузера – чого ще бажати?

Неймовірний гол юного вихованця "червоних" у відеоогляді матчу Ліверпуль – Евертон – 1:0

Неможливо грати так, як грали хлопці сьогодні, якщо вважаєш, що не достойний виступати в цій команді. Вони всі знають, що достойні. Я такий радий, що всі вони зіграли сьогодні ввечері. Єдине, чого я не хотів, так це нічиї. Нам довелося піти на певний ризик, і це окупилося", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, що єдиний гол у звітному матчі забив 18-річний вихованець Ліверпуля Кертіс Джонс.

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