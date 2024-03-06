Німецький фахівець уже повідомив, що піде з Ліверпуля і що йому необхідно відпочити від професійного футболу щонайменше рік. Клопп пообіцяв, що влітку точно не очолить жодну іншу команду.

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За інформацією Sport Bild, досвідченого тренера хоче найняти Німецька футбольний союз. Саме Клоппа боси DFB бачать як наступного тренера збірної. Контракт нинішнього наставника національної команди Юліана Нагельсманна закінчується після Євро-2024. Далі він хоче повернутися в клубний футбол.

DFB хоче, щоб Клопп керував збірною на наступному чемпіонаті світу. Функціонери розуміють позицію тренера й готові це врахувати. Юргена не змушують руйнувати свої плани. Кваліфікацію на ЧС-2026 розпочне Сандро Вагнер як тимчасовий наставник збірної Німеччини. Ідея DFB полягає в тому, щоб Клопп розпочав роботу в березні 2025 року.

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