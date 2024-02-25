Німецький фахівець оголосив, що сезон 2023/24 стане для нього останнім на чолі мерсисайдців. Ліверпуль планує розпочати співпрацю з Хабі Алонсо, утім, тренер Байєра зацікавив також Баварію. На випадок, якщо з іспанцем не вдасться домовитися, керівництво "червоних" розширили свій шорт-лист.

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Як повідомляє The Telegraph, Рубен Аморім та Юліан Нагельсманн є потенційними альтернативами Хабі Алонсо. Наставник Спортінга має контракт до 2027 року, тому Ліверпулю доведеться виплатити компенсацію.

Нагельсманн наразі очолює збірну Німеччини. Його контракт закінчується після чемпіонату Європи й поки невідомо, чи залишиться 36-річний фахівець на чолі національної команди.

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