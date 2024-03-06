Немецкий специалист уже сообщил, что уйдет из Ливерпуля и что ему необходимо отдохнуть от профессионального футбола минимум год. Клопп пообещал, что летом точно не возглавит никакую другую команду.

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По информации Sport Bild, опытного тренера хочет нанять Немецкий футбольный союз. Именно Клоппа боссы DFB видят в качестве следующего тренера сборной. Контракт нынешнего наставника национальной команды Юлиана Нагельсманна истекает после Евро-2024. Далее он хочет вернуться в клубный футбол.

DFB хочет, чтобы Клопп руководил сборной на следующем чемпионате мира. Функционеры понимают позицию тренера и готовы это учесть. Юргена не заставляют разрушать свои планы. Квалификацию на ЧМ-2026 начнет Сандро Вагнер как временный наставник сборной Германии. Идея DFB заключается в том, чтобы Клопп начал работу в марте 2025 года.

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