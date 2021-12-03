Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп висловився щодо щільного графіку команди. У грудні його підопічні проведуть аж 9 матчів.

"Ми звикли до жорсткого графіка. Подивимося, яка ситуація буде в середині грудня чи ближче до кінця місяця, але розмови про це тривають постійно.

Клопп хоче підписати Ремзі – Ювентус подає хороші сигнали

Це божевілля. Це завжди було божевіллям і завжди ним буде. Все гаразд, поки не настає час Різдва. Це традиція, я все розумію. Але наприкінці грудня настають складні часи", – цитує Клоппа BBC.

Зауважимо, 1 грудня "червоні" розгромили Евертон (4:1), тому їм ще залишилось провести 8 матчів. Найближчими опонентами стануть Вулверхемптон і Мілан 4 й 7 числа відповідно.

Шева проти Юве, Маліновський їде до проблемного лідера, Реал екзаменує небезпечних басків, der Klassiker – анонс вікенду