Ліверпуль націлився на підписання хавбека Ювентуса, повідомляє ESPN. В Англії гравця особисто хоче бачити наставник "червоних" Юрген Клопп.

Ювентус достроково розірве контракт із Ремзі

Для мерсисайдців у цьому питанні вже є позитив. Ювентус прагне достроково припинити співпрацю з Аароном, щоб скоротити зарплатну відомість. У Турині всерйоз розглядають варіант, що Ремзі сам зможе знайти собі новий клуб.

Поточний сезон Аарон Ремзі не може записати в актив: лише 112 хвилин на футбольному полі й нуль результативних дій. За Юве 30-річний валлієць виступає з 2019-го, перебравшись з Арсенала.

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